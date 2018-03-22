الإحصاء: تراجع حوادث السيارات لـ11 ألف حادث خلال 2017 مقابل 14 ألف فى 2016

الإحصاء: تراجع حوادث السيارات لـ11 ألف حادث خلال 2017 مقابل 14 ألف فى 2016الخميس، 22 مارس 2018 02:57 م
حوادث سيارات- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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أظهر تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد حوادث السيارات شهد تراجعًا خلال عام 2017 عن العام السابق له "2016"، حيث بلغ العدد العام الماضى 11.098 ألف حادث، مقابل 14.710 ألف حادث عام 2016.
وأوضح التقرير الإحصائى، أن حوادث السيارات خلال العام الماضى نتج عنها خسائر تمثلت فى 17.201 ألف مركبة تالفة، مقابل 21.089 ألف مركبة تالفة فى 2016، هذا بالإضافة إلى 13.998 ألف مصاب، و3747 متوفى بسبب حوادث عام 2017.
وكان جهاز الإحصاء، أعلن فى وقت سابق أن عدد المركبات المرخصة حتى منتصف العام الماضى "الفترة من يناير – يونيو 2017"، بلغ عددها نحو 9.7 مليون سيارة تنوعت بين اتوبيسات ونقل ومقطورات وملاكى ومركبات أخرى.
صادر عن جهاز الإحصاء
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