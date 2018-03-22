الإجهاد الحرارى وضربات الشمس اعرف أعراض الإصابة بهما × 8 معلومات

الإجهاد الحرارى وضربات الشمس اعرف أعراض الإصابة بهما × 8 معلوماتالخميس، 22 مارس 2018 07:26 م
الإجهاد الحرارى
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
اقترب فصل الصيف وبدات درجات الحرارة فى الارتفاع، حيث تتعرض البلاد لموجة حارة تصل ذروتها غدا، الجمعة، وترتفع الحرارة إلى 38 درجة مئوية.
وفى هذا الصدد يستعرض "اليوم السابع"، أهم أعراض الإصابة بالإجهاد الحرارى الناتج عن ضربات الشمس.
1- صداع وعدم إتزان.
2- غثيان مع عرق شديد.
3- شحوب وبرودة فى الجسم.
4- تقلصات وآلام حادة بالعضلات.
5- ضعف عام مع سرعة النبض والتنفس.
6- اضطراب فى الرؤية.
7- إحساس بالعطش.
8- انخفاض ضغط الدم.
إضافة تعليق
تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن
البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة