الإجهاد الحرارى وضربات الشمس اعرف أعراض الإصابة بهما × 8 معلومات







كتب وليد عبد السلام

اقترب فصل الصيف وبدات درجات الحرارة فى الارتفاع، حيث تتعرض البلاد لموجة حارة تصل ذروتها غدا، الجمعة، وترتفع الحرارة إلى 38 درجة مئوية.

وفى هذا الصدد يستعرض "اليوم السابع"، أهم أعراض الإصابة بالإجهاد الحرارى الناتج عن ضربات الشمس.

1- صداع وعدم إتزان.

2- غثيان مع عرق شديد.

3- شحوب وبرودة فى الجسم.

4- تقلصات وآلام حادة بالعضلات.

5- ضعف عام مع سرعة النبض والتنفس.

6- اضطراب فى الرؤية.

7- إحساس بالعطش.

8- انخفاض ضغط الدم.