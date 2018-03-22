"الأوقاف" تعلن شروط الحج للعاملين بها بـ63 ألف جنيه "تحت الحساب"







كتب - لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف عن شروط الحج للعاملين بها للعام 2018 ميلاديا 1439 هجريًا.

وقالت الوزارة إنه على جميع العاملين بوزارة الأوقاف ممن تجاوز سنهم خمسة وخمسين عامًا وقت نشر هذا الإعلان، الراغبين فى الحج لهذا العام 1439هـ – 2018م على نفقتهم الخاصة، سرعة ملء الاستمارة المرفقة وتسليمها لمدير المديرية لاعتمادها، ورفعها إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، فى موعد أقصاه الخميس الموافق 29 / 3 / 2018م، مع سداد مبلغ: (63300) جنيه مصرى (تحت الحساب) بخزينة الوزارة، (فور إعلان أسماء المرشحين)، وذلك طبقًا للشروط التالية:

1- أن يكون من المعينين الذين أمضوا فى الخدمة خمسة عشر عامًا على الأقل.

2- أن يكون قادرًا على الحج بنفسه بدون مرافق، مع إرفاق شهادة الحالة الصحية.

3- ألا يكون قد سبق له الحج على تأشيرة وزارة الأوقاف مطلقًا، أو ضمن بعثاتها.

4- ألا يكون قد سبق له الحج آخر خمس سنوات.

5- ألا يقل السن عند التقديم عن (خمس وخمسين عامًا)، وقت نشر الإعلان.

6- سداد المبلغ بعاليه “تحت الحساب” بخزينة الوزارة، فور إعلان أسماء المرشحين.

7- فى حال زيادة أعداد المتقدمين عن عدد التأشيرات المسموح به وتكون الأولوية للأكبر سنًا، وفى حال اعتذار أحد المتقدمين تكون الأولوية لمن هم على قائمة الاحتياط من الأكبر سنًا.

8- فى حال لم تستوف أعداد المتقدمين التأشيرات المخصصة للوزارة، يتم الإعلان عن قرعة علنية أخرى خلال أسبوع، تكون الأولولية فيها للأكبر سنًا.

مع إحضار المستندات التالية:

1- جواز سفر صالح لمدة عام وصورتين ضوئيتين منه

2- 12 صورة شخصية 4×6 خلفية بيضاء واضحة المعالم

3- شهادة صحية للتطعيم ضد الحمى الشوكية واللقاح الرباعى “acyw 135” والأمراض الأخرى

4- صورة بطاقة الرقم القومي

وتابعت الوزارة فى بيان لها يتم اختيار بعض الموظفين المثاليين من: (المديريات الإقليمية) بنظام القرعة المطلقة، للحج على نفقة الوزارة وتقوم كل مديرية بترشيح موظفًا من بين المتقدمين بالقرعة المطلقة، كما يقوم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بترشيح موظفًا، وهيئة الأوقاف المصرية موظفًا، ومستشفى الدعاة موظفًا، ليتم اختيار 6 منهم، كمًا ستجرى قرعة أخرى لاختيار (4) من العاملين بالديوان، بالضوابط التالية:

1- ألا يكون قد سبق إحالة المتقدم إلى المحاكمة التأديبية.

2- ألا يكون قد حصل على جزاء لمدة شهر من النيابة الإدارية، حتى لو تم محو هذا الجزاء.

3- ألا يكون قد أحيل إلى النيابة الإدارية، وتمت معاقبته بالخصم لمدة خمسة أيام فأكثر آخر ثلاث سنوات.

4- أن يكون تقديره (ممتاز) آخر خمس سنوات.

5- أن يكون ممن سيحالون إلى المعاش فى الفترة من تاريخ الإعلان حتى 31 مارس 2019م.

6- ألا يكون قد سبق له الحج على نفقة الوزارة أو الدولة فى تاريخه الوظيفى.

ولا تشترط هذه الشروط للمتقدمين بالحج على نفقتهم الخاصة، وحال حصول أحد المتقدمين للحج على نفقتهم على الموظف المثالى واختياره بالقرعة سترد إليه الوزارة المبلغ المدفوع، وترشح مكانه الاحتياطى الذى يليه من نفس مديريته، أو الجهة المرشح منها.