الأهالى يضبطون 6 أشخاص ينقبون عن الآثار ويسلمونهم إلى الشرطة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكن أهالى قرية زرقان التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، من ضبط سته أفراد، خلال تنقيبهم أسفل منزل بحثا عن الآثار.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بضبط اهالى قرية زرقان لستة أشخاص اثناء التنقيب عن الاثار اسفل منزل بدائرة القرية.

وقال أحد الاهالى أن المتهمون قاموا بتأجير منزل قديم خلف مسجد أولاد سيدى مياح بشارع بحرى بنفس القرية وشرعوا فى الحفر بمعداتهم الخاصة بذلك ومعهم أحد الشيوخ للاستعانة بفتح سرداب يمتد إلى أسفل مسجد بالقرية.

على الفور تحرك أهالى القرية وقاموا بالقبض عليهم وتوثيق أيديهم بالحبال واحتجازهم داخل المنزل وتم إستدعاء قسم شرطة تلا والقت القبض عليهم لتحرير محضراً بالواقعة.