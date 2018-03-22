الأم المثالية للأقزام: قرار الرئيس بإطلاق عام المعاقين جعلنى أشعر بقيمتى







الاسكندرية جاكلين منير

قالت نسرين حامد محمد مسئول المرأة فى جمعية الأقزام المصرية: "حصلت على مركز الأم المثالية على مستوى الجمعية ، وتم تكريمى من وزراة التضامن الاجتماعى".



وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش حفل تكريم الأم المثالية بالإسكندرية : "أنا ابنتى من الاسوياء ، وكان هدفى تنمية ثقتها بالنفس ونجحت خلال تربيتى لها فى ذلك حتى وصلت إلى المرحلة الجامعية وهى الآن طالبة فى كلية الاداب جامعة الاسكندرية ".



وتابعت: "استطعت كسر العقدة النفسية لها ان والدها ووالدتها من الأقزام، وكانت أكثر مرحلة عانيت منها هى مرحلة الحضانة ولكنى نجحت فى زرع ثقتها بالنفس والشعور الفخر بوالدتها وعدم الإحراج حتى خلال اللقاءات مع أصدقائها او السير معنا فى الشارع، مضيفة: "أنا توأمى من الاسواياء وكذلك والدى ووالدتى و كان من الضرورى ألا تشعر ابنتى بالاحراج منى او من والدها".





وتقدمت الأم المثالية بالشكر إلى الرئيس السيسى لإطلاق العام الجارى عام المعاقين والأقزام، والسماح لهم بالحصول على نسبة تعيين 5% ، قائلة : "أتمنى ان احصل على وظيفة بعد هذا القرار حيث أن زوجى موظف و نحتاج إلى دخل اضافى للمساعدة على متطلبات الحياة"، وأكدت أنها لأول مرة تشعر بقميتها فى المجتمع بعد التفات الرئيس إلى تلك الفئة ، فهى قوة تستطيع الانتاج فى المجتمع.