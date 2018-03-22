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الخميس، 22 مارس 2018 01:54 م
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الأم المثالية بالاسكندرية: السيسي يدعم حقوق المرأة وتكريمه لى تاج على راسى

الخميس، 22 مارس 2018 01:55 م
الأم المثالية بالاسكندرية: السيسي يدعم حقوق المرأة وتكريمه لى تاج على راسى الأم المثالية





الاسكندرية جاكلين منير
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قالت نادية أحمد عثمان، الأم المثالية على مستوى محافظة الإسكندرية، أن تكريم الرئيس السيسى لها أهم تكريم فى حياتها و هو تاج على رأسها.

 

وأضافت فى تصريحات صحفية على هامش حفل تكريم الأمهات المثاليات الذى نظمته مديرية التضامن بالاسكندرية، أنها شعرت بالفخر والسعادة لتكريم الرئيس لها قائلة: كانت مفاجأة لى أن أقف أمام رئيس الجمهورية الذى أؤيده وأن تعترف الدولة بمجهودى و قصة كفاحى شئ عظيم .

 

وأكدت على الرئيس قال إن المرأة لها حق عليا وأن كل الأمهات على رأسنا و هو ما يتحقق من زيادة عدد المرأة فى البرلمان و الوزارات و هو ما يعنى أن المرأة سوف تأخذ حقوقها فى هذا العهد.

 

وحول قصة كفاحها قالت أمضيت عمرى كلة فى تربية 3 بنات وأنا منفصلة منذ 30 عاما، و مشيرة إلى أنها كامرأة منفصلة قد عانت الكثر بسبب ندرة المجتمع إلى المرأة المنفصلة و لكنها كافحت و أصرت على النجاح.

 

و أضافت قائلة: نصيحة لكل ام منغصلة لا تجعلى نظرة المجتمع تحبط من عزيمتك بل يجب الاصرار على النجاح و مواجهه الظروف القاسية للحياة

وأشارت إلى أنها اخنارت طريق التحدى و التفوق فى عمبها حتى وصلت إلى منصب وكيل بمديرية الاوقاف بالإسكندرية و أنها تفخر بأبنائها كثيرا الذين حصلوا على شهادات جامعية عليا و هن الان متزوحات و لديهن أبناء.

 

 

 


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