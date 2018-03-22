الأم المثالية بالاسكندرية: السيسي يدعم حقوق المرأة وتكريمه لى تاج على راسى







الاسكندرية جاكلين منير

قالت نادية أحمد عثمان، الأم المثالية على مستوى محافظة الإسكندرية، أن تكريم الرئيس السيسى لها أهم تكريم فى حياتها و هو تاج على رأسها.

وأضافت فى تصريحات صحفية على هامش حفل تكريم الأمهات المثاليات الذى نظمته مديرية التضامن بالاسكندرية، أنها شعرت بالفخر والسعادة لتكريم الرئيس لها قائلة: كانت مفاجأة لى أن أقف أمام رئيس الجمهورية الذى أؤيده وأن تعترف الدولة بمجهودى و قصة كفاحى شئ عظيم .

وأكدت على الرئيس قال إن المرأة لها حق عليا وأن كل الأمهات على رأسنا و هو ما يتحقق من زيادة عدد المرأة فى البرلمان و الوزارات و هو ما يعنى أن المرأة سوف تأخذ حقوقها فى هذا العهد.

وحول قصة كفاحها قالت أمضيت عمرى كلة فى تربية 3 بنات وأنا منفصلة منذ 30 عاما، و مشيرة إلى أنها كامرأة منفصلة قد عانت الكثر بسبب ندرة المجتمع إلى المرأة المنفصلة و لكنها كافحت و أصرت على النجاح.

و أضافت قائلة: نصيحة لكل ام منغصلة لا تجعلى نظرة المجتمع تحبط من عزيمتك بل يجب الاصرار على النجاح و مواجهه الظروف القاسية للحياة

وأشارت إلى أنها اخنارت طريق التحدى و التفوق فى عمبها حتى وصلت إلى منصب وكيل بمديرية الاوقاف بالإسكندرية و أنها تفخر بأبنائها كثيرا الذين حصلوا على شهادات جامعية عليا و هن الان متزوحات و لديهن أبناء.