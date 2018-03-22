الأمين العام للأمم المتحدة: لن يفلت من العقاب من استخدم الكيمياوى بسوريا







نيويورك أ ش أ

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس قلقه فى شأن مزاعم بحصول هجمات كيمياوية فى سوريا، داعيا مجلس الأمن الدولى إلى التحرك ردا على "جرائم خطيرة كهذه".

وأفاد بيان للأمم المتحدة - أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس - أن "الأمين العام يشعر بقلق إزاء مزاعم مستمرة باستخدام أسلحة كيمياوية فى سوريا"، مضيفا أن استخدام أسلحة كيمياوية غير مبرر ويثير الاشمئزاز، معتبرا أن من "غير المبرر" أيضا ألا يكون هناك "رد" على هذا الاستخدام.

وجدد جوتيريس دعوته مجلس الأمن الدولى إلى "إظهار الوحدة والعزم فى هذا الشأن، وجاءت دعوة جوتيريس إثر لقائه الثلاثاء رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية التى حققت بأكثر من 70 حالة تتعلق بهجمات بغازات سامة فى سوريا منذ العام 2014.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أفاد فى وقت سابق بأن الكلور استخدم كسلاح سام فى عدد من القرى خلال هجوم النظام السورى فى الغوطة الشرقية.