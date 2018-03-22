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الأموال العامة تضبط شخص عربي يتاجر في العملات الإسكندرية

الخميس، 22 مارس 2018 12:33 م
الأموال العامة تضبط شخص عربي يتاجر في العملات الإسكندرية حملات أجنبية ـ أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية لدى قيامه بصرف مبالغ مالية "دولار أمريكى" من أحد البنوك بموجب بطاقات فيزا خاصة ببعض مواطنيه وتحويلها بالجنيه المصرى مقابل عمولة.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام  "محمود.ح" يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بمحاولته صرف مبالغ ماليه من أحد البنوك بإستخدام أكثر من 20 فيزا كارت صادرة من أحد البنوك بالدولة التى يحمل جنسيتها ، بأسماء أشخاص مختلفة وبحوزته مبلغ مالى 29,100 جنيه.

وبالإنتقال والفحص تم ضبط  "محمود.ح "، مقيم حالياً الرمل بالإسكندرية، وبمواجهته إعترف بحيازته لكروت الفيزا المضبوطة بحوزته والخاصة بأصدقائه وأقاربه وأنها خاصة بمنحة من البنك المركزى بدولته لعدد من الأسر بواقع 500 دولار أمريكى لكل فرد ولعدم وجود سيولة مالية بالمصرف الصادر منه تلك البطاقات، وقد حضر لمحافظة الإسكندرية لسحب المبالغ المالية بالدولار الأمريكى لكروت الفيزا المضبوطة بحوزته من ماكينة الفيزا كارت الخاص بالبنك بما يعادلها بالجنيه المصرى والتوجه بها عقب ذلك لشركات الصرافة لتحويلها للدولار الأمريكى وإعطائها لأصدقائه وأقاربه مقابل عمولة، وأن المبلغ المالى المضبوط حصيلة ذلك النشاط.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 

 


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