الأمم المتحدة: النزاعات والجفاف سبب الجوع "الشديد" لـ 124 مليون شخص







أ ش أ

كشف تقرير جديد أعدته الأمم المتحدة أن عدد الأشخاص الذين عانوا من الجوع الشديد وتعرضت حياتهم للخطر ارتفع من 108 ملايين شخص عام 2016 ليبلغ 124 مليون شخص خلال العام الماضى.

وأفاد التقرير - الذي نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - بأن تلك الزيادة تعزى بشكل كبير إلى النزاعات الجديدة أو المتزايدة في ميانمار ونيجيريا واليمن وجنوب السودان، بالإضافة إلى الجفاف المستمر فى العديد من الدول الأفريقية.

وحذر التقرير من استمرار ذلك الوضع فى العام الجارى، ومن المتوقع أن تظل اليمن صاحبة أكبر أزمة غذاء على مستوى العالم.

يذكر أن التقرير العالمى حول أزمات الغذاء هو تقرير سنوي حكومى دولى تعده الوكالات التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعات السياسة الغذائية التي أطلقت في 2016 لتعزيز التنسيق المتزايد في معالجة الأزمات الغذائية والصراعات، وهو يقيس "انعدام الأمن الغذائي الحاد" والجوع الشديد الذى يشكل خطرا مباشرا على الأرواح وسبل العيش.