الأقصر تعلن إنشاء أفرع جديدة لبنك مصر لدعم المدينة الصناعية

وأكد أحمد العادلى، في بيان صحفى، أن جميع الأفرع سيتم افتتاحها خلال عام، وذلك عن طريق تجهيز مبان سابقة أو تخصيص أراضى مقابل أجر. وأشار نائب مدير أفرع جنوب الصعيد أن مدن الزينية والبياضية ستكون فى الحسبان فى الخطة القادمة للبنك.