الأقصر تعلن إنشاء أفرع جديدة لبنك مصر لدعم المدينة الصناعية

الأقصر تعلن إنشاء أفرع جديدة لبنك مصر لدعم المدينة الصناعيةالخميس، 22 مارس 2018 05:55 م
بنك مصر - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن أحمد العادلى نائب أول مدير عام منطقة فروع جنوب مصر ببنك مصر، أن المرحلة القادمة ستشهد افتتاح أفرع جديدة للبنك فى مدن القرنة وطيبة والحلة وأصفون بأسنا، وأرمنت الحيط، والبغدادى بجوار المنطقة الصناعية، وذلك فى إطار التعاون بين محافظة الأقصر وبنك مصر لتنفيذ خطة البنك فى التوسع فى مراكز ومدن المحافظة لخلق فرص عمالة بين أبناء الأقصر.
وأكد أحمد العادلى، في بيان صحفى، أن جميع الأفرع سيتم افتتاحها خلال عام، وذلك عن طريق تجهيز مبان سابقة أو تخصيص أراضى مقابل أجر. وأشار نائب مدير أفرع جنوب الصعيد أن مدن الزينية والبياضية ستكون فى الحسبان فى الخطة القادمة للبنك.
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