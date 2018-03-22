video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 06:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأقصر تعلن إنشاء أفرع جديدة لبنك مصر لدعم المدينة الصناعية

الخميس، 22 مارس 2018 05:55 م
الأقصر تعلن إنشاء أفرع جديدة لبنك مصر لدعم المدينة الصناعية بنك مصر - أرشيفية





الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

أعلن أحمد العادلى نائب أول مدير عام منطقة فروع جنوب مصر ببنك مصر، أن المرحلة القادمة ستشهد افتتاح أفرع جديدة للبنك فى مدن القرنة وطيبة والحلة وأصفون بأسنا، وأرمنت الحيط، والبغدادى بجوار المنطقة الصناعية، وذلك فى إطار التعاون بين محافظة الأقصر وبنك مصر لتنفيذ خطة البنك فى التوسع فى مراكز ومدن المحافظة لخلق فرص عمالة بين أبناء الأقصر.
 

وأكد أحمد العادلى، في بيان صحفى، أن جميع الأفرع سيتم افتتاحها خلال عام، وذلك عن طريق تجهيز مبان سابقة أو تخصيص أراضى مقابل أجر. وأشار نائب مدير أفرع جنوب الصعيد أن مدن الزينية والبياضية ستكون فى الحسبان فى الخطة القادمة للبنك.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الأقصر يتابع تجهيز 17 لجنة استعدادًا للانتخابات الرئاسية

الاقصر

اخبار الاقصر

بنك مصر بالاقصر

اخبار مصر

دعم المدينة الصناعية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة