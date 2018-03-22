"الأعلى للإعلام" ينظم حفل تخرج الدفعة الـ19 للإعلاميين للأفارقة (صور)







كتب محمد السيد

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس، حفل ختام فعاليات الدورة التدريبية التاسعة عشرة للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالعربية، تحت شعار "أخوّة واتحاد"، والتى استضافها مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس، بالتعاون مع وزارة الخارجية.



شارك فى الحفل الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأحمد سليم الأمين العام للمجلس، وعدد من ممثلى وزارة الخارجية المصرية.



وقال مكرم محمد أحمد، إن المجلس يحرص من خلال تلك الدورات التدريبية على توحيد الصف الأفريقى، والوصول لصوت أفريقى واحد أمام المجتمع الدولى، وتوطيد العلاقات المصرية الأفريقية من خلال أصوات هؤلاء الإعلاميين، متابعا: "نسعى لخدمة المهنة وتطوير مركز التدريب، فالمركز يؤدى مهمة كبيرة ويهدف لتعظيم الأداء الحرفى والمهنى لمهنتى الصحافة والإعلام".



يُذكر أن الدورة التدريبية شارك فيها 14 متدربا من الناطقين باللغة العربية، يمثلون ثمانى دول أفريقية، هى: أوغندا، والسودان، والنيجر، وجيبوتى، وغينيا كوناكرى، ومالى، وموريتانيا والصومال.

