الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل مخاوف الرسوم الجمركية







لندن (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى فى أسبوعين اليوم الخميس، بسبب مخاوف الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث يستعد الرئيس دونالد ترامب لإعلان فرض رسوم باهظة على الواردات الصينية.

ومن المنتظر أن يوقع الرئيس ترامب مرسوما رئاسيا بشأن الرسوم الجمركية، مستهدفا واردات صينية بقيمة 60 مليار دولار.

ويترقب المستثمرون أيضًا اجتماعا للمجلس الأوروبى، حيث يسعى الاتحاد الأوروبى للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألومونيوم التى يبدأ تطبيقها غدا الجمعة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.4 %، بينما انخفض المؤشر داكس الألمانى، الذى تطغى عليه أسهم شركات التصدير والصناعة، 0.5 %

وكان قطاع شركات التكنولوجيا الأكثر تضررا وانخفض 1%، حيث من المتوقع أن يتأثر سلبا بالرسوم الجمركية.

ويترقب المستثمرون قرار بنك إنجلترا المركزى بشأن سعر الفائدة بعدما فاجأ المركزى الأمريكى مراقبى السوق بوتيرة تشديد أقل من المتوقع، وتراجعت أسهم البنوك التى تستفيد من وتيرة أقوى لرفع أسعار الفائدة وكانت أسهم اتش.اس.بي.سى وآي.ان.جى ويو.بي.اس ضمن الأكثر خسارة، واستمرت التطورات المتصلة بالأرباح والدمج فى توجيه الأسهم الأوروبية.

وقفز سهم ريكيت بنكيزر 6%، بعدما سحبت شركة السلع الاستهلاكية البريطانية عرضها لشراء وحدة لشركة فايزر، وأحدثت الخطوة ارتياحا فى السوق نظرا لتفادى بنكيزر إصدار أسهم للدمج أو الاقتراض، وانخفض سهم جلاكسو سميثكلاين، التى يعتقد أن فرصتها أفضل فى شراء وحدة فايزر 1%

ونزل سهم هيدلبرج، ثانى أكبر شركات صناعة الأسمنت على مستوى العالم، 1.8 % وكان ضمن الأكثر خسارة على داكس بعدما جاءت توزيعات أرباحها أقل من متوسط توقعات المحللين، وهوى سهم يونيتد إنترنت 8.2 % ، ليكون الأكثر خسارة على ستوكس بعد إعلان الشركة نتائجها للعام 2017. وكان السهم هو الأسوأ أداء فى قطاع التكنولوجيا.