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الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الخميس، 22 مارس 2018 10:49 ص
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة حالة الطقس- أرشيفية





وائل ربيعى
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يظل طقس غد الجمعة، شديد الحرارة على كل الأنحاء نهارا معتدل ليلا، بينما يبدأ الانخفاض غربا ويتقدم نحو الداخل بنهاية الفترة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، مع فرصة لسقوط الأمطار غربا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك فى نهاية الفترة.

وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 38 درجة و19 درجة للصغرى، والإسكندرية 23 للعظمى و14 للصغرى، ومطروح 22 للعظمى و15 للصغرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف  والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف  والرياح السطحية جنوبية شرقية.


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