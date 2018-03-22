الأرصاد تحذر: انخفاض الحرارة من 10 لـ15 درجة بدءا من السبت المقبل







كتب ــ محمد شعلان

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن محافظات الجمهورية تشهد ارتفاعا فى درجة الحرارة من اليوم ويستمر لمدة 48 ساعة، بينما تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض من يوم السبت المقبل لتتراوح ما بين 10 إلى 15 درجة على بعض المناطق، موضحا أن هذا الطقس هو بداية فصل الربيع وسماته موجات حرارية شديدة الحرارة ونشاط للرياح.

وأوضح الدكتور أحمد عبد العال، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على قناة ON Live، أن ارتفاع درجات الحرارة خلال اليوم وغد يصاحبه نشاط للرياح يصل لحد العاصفة ويبلغ ذروته غداً الجمعة.