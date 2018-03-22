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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الخميس، 22 مارس 2018 08:00 ص
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة درجات الحرارة





كتب وائل ربيعى
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس، ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

القاهرة 20 36

وسط الدلتا 19 35

الإسكندرية 16 33

بلطيم 16 34

مطروح 18 35

السلوم 21 36

سيوة 15 37

بورسعيد 18 31

دمياط 18 30

العريش 11 33

رفح 10 32

الإسماعيلية 14 36

السويس 15 36

رأس سدر 15 30

نخل 08 34

نويبع 22 32

طابا 12 33

كاترين 14 29

الطور 18 31

شرم الشيخ 22 32

الغردقة 19 32

مرسى علم 20 33

الفيوم 19 36

بنى سويف 19 36

المنيا 18 36

أسيوط 17 37

سوهاج 18 37

قنا 19 37

الأقصر 19 38

أسوان 22 39

أبو سمبل 21 38

الوادى الجديد 19 37

شلاتين 21 32

أبو رماد 22 31

رأس حدربة 23 30

حلايب 23 30

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 26 39

المدينة 24 37

الرياض 18 34

المنامة 22 29

أبوظبى 20 30

الدوحة 22 32

الكويت 17 33

دمشق 10 27

بيروت 21 26

عمان 13 27

القدس 16 27

غزة 20 30

بغداد 14 29

مسقط 24 28

صنعاء 08 25

الخرطوم 25 41

طرابلس 09 17

تونس 07 14

الجزائر 06 09

الرباط 06 17

نواكشوط 18 33

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 11 22

اسطنبول 08 10

إسلام أباد 14 26

نيودلهى 18 31

جاكرتا 24 30

بكين 04 17

كوالامبور 23 33

طوكيو 08 16

أثينا 11 21

روما 01 12

باريس 02 09

مدريد 03 12

برلين 01 04

لندن 06 10

مونتريال -04 05

موسكو -05 -01

نيويورك 00 06

واشنطن -02 07

 


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الارصاد

الطقس

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