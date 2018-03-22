الأربعاء.. آخر موعد لشركات السياحة لتسليم عقود توثيق العمرة للوزارة







كتبت ميرفت رشاد

أعلنت لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوى، أن آخر موعد لتسليم عقود توثيق العمرة بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين إلى وزارة السياحة بعد تفعيلها من وزارة الحج الأربعاء المقبل.

وشددت الغرفة، فى الإخطار المرسل لشركات السياحة، أن يكون مرفق بعقود توثيق العمرة خطاب البنك الذى يفيد بأن الشركة أصدرت خطاب الضمان بقيمة 200 ألف ريال سعودى .

وكانت اللجنة طالبت بضرورة تقديم مستند من البنك يفيد قيام الشركة بإصدار خطاب الضمان المقرر للوكيل السعودى بقيمة 200 ألف ريال سعودى وتم إرساله إلى الوكيل بالمملكة العربية السعودية إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة.