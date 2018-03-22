الأحد.. وزيرى النقل والبترول يزوران ميناء دمياط لوضع حجر أساس عدة مشروعات







دمياط عبده عبد البارى

أعلن اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، عن زيارة كل من الدكتور هشلام عرفات وزير النقل والمواصلات، والمهندس طارق الملا وزير البترول لميناء دمياط، يوم الأحد المقبل.

وأكد صالح ، أن الوزيرين سيضعان حجر أساس بعض المشروعات، كما سيفتتحان عددا من المشروعات التى تم الانتهاء منها.