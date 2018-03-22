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الأحد.. وزيرى النقل والبترول يزوران ميناء دمياط لوضع حجر أساس عدة مشروعات

الخميس، 22 مارس 2018 06:00 ص
الأحد.. وزيرى النقل والبترول يزوران ميناء دمياط لوضع حجر أساس عدة مشروعات اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط





دمياط عبده عبد البارى
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أعلن اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، عن زيارة كل من الدكتور هشلام عرفات وزير النقل والمواصلات، والمهندس طارق الملا وزير البترول لميناء دمياط، يوم الأحد المقبل.
 
وأكد صالح ، أن الوزيرين سيضعان حجر أساس بعض المشروعات، كما سيفتتحان عددا من المشروعات التى تم الانتهاء منها.
 
 
 
 

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