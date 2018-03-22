افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي السادس للعلوم البيولوجية والبيئية بعلوم المنصورة







الدقهلية شريف الديب

نظمت كلية العلوم جامعة المنصورة " المؤتمر الدولي السادس للعلوم البيولوجية والبيئية " بقاعة الدكتور أحمد أمين حمزه وتستمر الفعاليات في الفتره من 22-26مارس 2018.

برعاية الاستاذ الدكتور محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة ، الاستاذ الدكتور أشرف محمد سويلم نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور زكي محمد زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة.

يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور عادل محمد السيد جنيدي عميد الكلية|.

ويشارك بالمؤتمر الدكتور حشمت السيد سليمان رئيس مجلس علم النباتات، والدكتور السيد قاسم عبد الهادي رئيس مجلس قسم علم الحيوان.

وأشار الدكتور ماهر عامر الى أهمية التطبيق العملي للبحوث لتحقيق اكبر كم من الاستفاده ووعد بقيامه بمسابقه للبحوث العلميه العام القادم لتشجيع الطلاب علي العمل والمبادرة

كما تحدث الدكتور عادل محمد السيد جنيدي عن اهميه التنمية المستدامة واهمية المشاركة في المؤتمرات والتي تقوم كليه العلوم بهذا العمل واحتلال كليه العلوم المركز الأول من بين الكليات في التنمية المستدامة لما تقدمه من مشاركات في العملية الانتاجية.