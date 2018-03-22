اعرف ما قدمه وزير الصحة لتدريب الأطباء على تطبيق التأمين الصحى × 7 معلومات







كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى قطاع الموارد البشرية والتنمية المهنية المستدامة عن تدريب 992 من العاملين بالحقل الطبى من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين بمحافظة بورسعيد للبدء فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.

"اليوم السابع" يستعرض تحليلا معلوماتيا حول ما قدمة وزير الصحة لتدريب الأطباء للبدء فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل أول يوليو المقبل.

1- تدريب 255 طبيبا فى المجال العلاجى.

2- تدريب 215 طبيبا و50 فنى معمل فى المجال الوقائى.

3-تدريب 217 فرداً من التمريض العاملين فى أقسام الرعاية المركزة والكلى الصناعية والرعاية الأولية.

4- تدريب 90 صيدليا على الصيدلة الإكلينيكية، واليقظة الدوائية، وترصد الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.

5- تدريب 100 فرد من أعضاء الفريق الطبى على المهارات الأساسية فى الجودة، ومعايير اعتماد جودة الخدمة الصحية بالمستشفيات.

6- تدريب 40 طبيب على قيادة عمليات الميكنة واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

7- تدريب 25 طبيبا وصيدليا على المهارات الأساسية فى الإدارة.