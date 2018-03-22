اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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قرار جمهورى بإعفاء محافظ المنوفية ونائب محافظ الأسكندرية من منصبيهما

الرقابة الإدارية تواصل ضرباتها.. إحباط تهريب أدوية بـ20 مليون جنيه

" السياحة" تخصص 24 ألف تأشيرة حج للمواطنين محدودى الدخل

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

بلومبرج: CFLD الصينية تدخل العاصمة الإدارية باستثمارات تصل لـ 20 مليار دولار

مصر للطيران: خصم 50% على أولى رحلات موسكو المنطلقة 12 أبريل

محمد صلاح وتريزيجيه وصبحى ومروان فى التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام البرتغال

المرور: إغلاق جزئى لمحور النصر بسبب أعمال كشط ورصف لمدة 3 أيام

حكومة الوفاق: حماس ترسم وتنفذ سيناريوهات مشوهة حول محاولة اغتيال الحمدالله

صحيفة أمريكية: مدرسة فى كاليفورنيا تفصل مدرس تاريخ بسبب "إهانة الجيش"