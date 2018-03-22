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الخميس، 22 مارس 2018 10:41 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 22 مارس 2018 09:09 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس





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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، منها قرار جمهورى بإعفاء محافظ المنوفية ونائب محافظ الأسكندرية من منصبيهما.

قرار جمهورى بإعفاء محافظ المنوفية ونائب محافظ الأسكندرية من منصبيهما

1

الرقابة الإدارية تواصل ضرباتها.. إحباط تهريب أدوية بـ20 مليون جنيه

2

" السياحة" تخصص 24 ألف تأشيرة حج للمواطنين محدودى الدخل

3

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

4

بلومبرج: CFLD الصينية تدخل العاصمة الإدارية باستثمارات تصل لـ 20 مليار دولار

5

مصر للطيران: خصم 50% على أولى رحلات موسكو المنطلقة 12 أبريل

6

محمد صلاح وتريزيجيه وصبحى ومروان فى التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام البرتغال

7

المرور: إغلاق جزئى لمحور النصر بسبب أعمال كشط ورصف لمدة 3 أيام

8

حكومة الوفاق: حماس ترسم وتنفذ سيناريوهات مشوهة حول محاولة اغتيال الحمدالله

9

صحيفة أمريكية: مدرسة فى كاليفورنيا تفصل مدرس تاريخ بسبب "إهانة الجيش"

10

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