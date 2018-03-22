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اعترافات"أنون": "ولعت فى شقة ماسح الأحذية بعدما سب أمى وضرب أختى"

الخميس، 22 مارس 2018 05:00 ص
اعترافات"أنون": "ولعت فى شقة ماسح الأحذية بعدما سب أمى وضرب أختى" حريق شقة - أرشيفية





كتب أحمد إسماعيل
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اعترف"محمد.ع.م.م" وشهرته " أنون" 24 سنة عاطل، بإشعال النار فى شقة شقيق زوج أخته، بسبب تعديه على والدته بالسب والشتم وعلى أخته بالضرب.

وأضاف المتهم فى تحقيقات النيابة بأنه أحضر جركن به سائل الكيروسين وانتظر حتى الفجر للتأكد من خلو الشارع من المارة، وتوجه لمسكن المجنى عليه وسكب الكيروسين ،على باب الشقة وأشعل النيران فيها انتقاماً منه.

وكلفت نيابة المقطم والخليفة الجزئية،برئاسة المستشار إسلام شكرى، رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة ، وحجز المتهم لحين ورود التحريات. 

وتلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من "عماد .م.ك.ز" 43 سنة ماسح أحذية اتهم فيه "محمد.ع.م.م" وشهرته " أنون " 24 سنة عاطل وشقيق زوجة شقيقه" ، بإضرام النيران فى باب الشقة سكنه ما اسفر عنه احتراق الباب وامتداد النار للصالة بشكل أحدث تلفيات بالأنترية وجهاز التليفزيون و2 شباك كما تسبب فى إصابة ابنه"هانى" 14 سنة طالب " بحروق فى الظهر والوجه واليدين من الدرجة الرابعة"، وتمكن بمساعدة الأهالى من السيطرة على الحريق، وأرجع السبب لخلافات عائلية بينهما.

أكدت التحريات صحة الواقعة، فتم إعداد الأكمنة فى أماكن تردد المتهم  وألقت قوة القبض عليه حيث اعترف بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات عائليه بينه والمجنى عليه، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق  وقررت ما سبق.


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