استمرار تراجع استخدام الكهرباء فى يناير.. والمنازل المستهلك الأكبر بـ41.7%







كتبت هبة حسام

استمر إجمالى استهلاك مصر من الكهرباء فى التراجع خلال شهر يناير الماضى، مقارنة بالأشهر الأربعة السابقة له، إذ سجل استهلاك يناير 12 ميجا كيلو وات/ الساعة، ما يمثل تراجعا عن ديسمبر 2017 الذى سجل 12.5 ميجا كيلو وات/ الساعة.

أما على مستوى الكهرباء المولدة، شهد يناير توليد 15 ميجا كيلو وات/ الساعة، مقابل 14.9 ميجا كيلو وات/ الساعة خلال ديسمبر 2017 "الشهر السابق له مباشرة"، وهى الكمية نفسها التى تم توليدها خلال يناير 2017 "الشهر المماثل له"، بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى نشرته المعلوماتية لشهر مارس.

وبحسب تقرير صادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، استحوذت الاستخدامات المنزلية خلال يناير 2018 على النصيب الأكبر من استهلاك الكهرباء، تلاها قطاع الصناعة، إذ بلغت نسبة استهلاك المنازل للكهرباء فى يناير 41.7% بكميات بلغت 5 ميجا كيلو وات/ الساعة من إجمالى الكميات المستخدمة، تلاها قطاع الصناعة بنسبة 30% تعادل 3.6 ميجا كيلو وات/ الساعة، مقابل 3.5 ميجا استهلاك الصناعة فى الشهر المماثل من العام السابق "يناير 2017".

وفى المقابل، جاء قطاع الزراعة والرى والصرف أقل القطاعات استهلاكا للكهرباء، إذ سجل 3.3% من إجمالى استهلاك الكهرباء خلال يناير الماضى بكميات بلغت 0.4 ميجا كيلو وات/ الساعة، أما الاستخدمات التجارية فاستهلكت 0.6 ميجا كيلو وات بنسبة 5%.

وتوضح الرسوم البيانية التالية، تطور الكميات المستهلكة والمولدة من الكهرباء فى الفترة من يناير 2017 حتى يناير 2018، إضافة إلى هيكل توزيع الكهرباء المستخدمة على مستوى قطاعات الدولة خلال يناير الماضى مقارنة بمثيله من العام السابق.



بيانات استهلاك الكهرباء بحسب تقرير لجهاز الإحصاء