استقالة محامى ترامب جون دود.. وتغيير فى الفريق القانونى للرئيس الأمريكى

استقالة محامى ترامب جون دود.. وتغيير فى الفريق القانونى للرئيس الأمريكىالخميس، 22 مارس 2018 06:24 م
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب: محمد محسن أبو النور
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استقال المحامى الشخصى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جون دود، من منصبه قبل قليل، وسط تغيير فى الفريق القانونى للرئيس، فى الوقت الذى سعى فيه ترامب لتعزيز موقفه حيال تحقيق المحامى الخاص لأزمة التدخلات الروسية فى الانتخابات الأمريكية، روبرت مولر.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن الاستقالة جاءت اليوم الخميس، نقلا عن ثلاثة أشخاص على دراية بالقرار، مضيفة أن داود كتب فى رسالة بالبريد الإلكترونى إلى الصحيفة: "أنا أحب الرئيس وأتمنى له الخير".
وقالت الصحيفة، إن رحيل دود كان بمثابة قرار متبادل إلى حد كبير بعد أن فقد الرئيس الثقة فى قدرته على التعامل مع تحقيق المحامى الخاص روبرت مولر، وبعد أن أصبح دود محبطا من جهود ترامب الأخيرة للتعاقد مع محامين جدد.
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