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الخميس، 22 مارس 2018 05:58 ص
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ارتفاع عدد العاملين فى البنوك المصرية إلى 111 ألف موظف

الخميس، 22 مارس 2018 05:00 ص
ارتفاع عدد العاملين فى البنوك المصرية إلى 111 ألف موظف معاملات مصرفية - أرشيفية





كتب - أحمد يعقوب
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ارتفع عدد العاملين بالجهاز المصرفى المصرى – 38 بنكًا – إلى 111 ألف موظف، بنهاية شهر يونيو 2017، مقارنة بـ107 آلاف موظف، بنهاية يونيو 2015، بارتفاع قدره نحو 4 آلاف موظف، خلال عامين، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى.
 
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

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العاملين فى البنوك

البنك المركزى




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