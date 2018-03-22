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الخميس، 22 مارس 2018 05:39 م
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ارتفاع حصيلة الهجوم على فندق بمقديشو إلى 14 قتيلا

الخميس، 22 مارس 2018 04:49 م
ارتفاع حصيلة الهجوم على فندق بمقديشو إلى 14 قتيلا تفجير - أرشيفية





أ ف ب
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ارتفعت حصيلة الهجوم على فندق بمقديشو إلى 14 قتيلا على الأقل، حسبما ذكر متحدث باسم الحكومة. 

وكانت الشرطة الصومالية وخدمات إنقاذ أعلنت إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا عندما وقع انفجار خارج فندق مزدحم بالعاصمة الصومالية مقديشو اليوم الخميس، أعقبه إطلاق نار.

وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة الإسعاف لرويترز "حتى الآن نقلنا أربعة قتلى وخمسة مصابين من مسرح الانفجار خارج فندق وهيلى، مؤكدا أن عدد القتلى قد يرتفع". 

 


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