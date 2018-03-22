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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 22 مارس 2018 10:57 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية - أرشيفية





كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكل المؤشرات، إذ ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.64%.
 
وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.44%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا الذى ارتفع بنسبة 0.07%.
 
 
 

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