ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكل المؤشرات، إذ ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.64%.

وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.44%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا الذى ارتفع بنسبة 0.07%.