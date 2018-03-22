اختيار أستاذ بجامعة المنصورة رئيسا لمؤتمر القمة العالمى للسرطان وعلاجاته بدبى







الدقهلية شريف الديب

اختارت اللجنة المنظمة لمؤتمر القمة العالمى للسرطان وعلاجاته الدكتور محمد الفار عضو اللجنة الاستشارية للدراسات العليا والبحوث بجامعة المنصورة وأستاذ الكيمياء الحيوية بكلية العلوم رئيسا للقمة العالمية التى ستعقد فعالياته بمدينة دبى فى منتصف شهر ابريل القادم ولمدة أربعة أيام من 19-21 ابريل.

وقالت الجامعة فى بيان كما سيلقى الدكتور محمد الفار المحاضرة الافتتاحية الأولى كضيف شرف للمؤتمر ويتحدث خلالها عن اسهاماته البحثية والعلمية بهذا المجال على مدى أكثر من أربع عقود.

الاختيار تم بناءا على سيرته ومسيرته العلمية العالمية الرائدة فى مجال الكيمياء , وأبحاث السرطان بجامعة المنصورة، ويحاضر بالمؤتمر نخبة من العلماء بجميع أنحاء العالم من دول أوروبا ، أمريكا ، ودول الشرق الأقصى والأوسط.

كما تم اختيار الدكتور محمد الفار شخصية العام لجامعة المنصورة وسيتم تكريم فى عيد العلم أول أبريل القادم.