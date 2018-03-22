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الخميس، 22 مارس 2018 09:01 ص
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احذر.. فطريات الأنف تصيبك باللحمية وتؤثر على العين والمخ وقد تؤدى للوفاة

الخميس، 22 مارس 2018 08:00 ص
احذر.. فطريات الأنف تصيبك باللحمية وتؤثر على العين والمخ وقد تؤدى للوفاة احذر فطريات الانف تؤدى لحدوث اللحمية





كتبت أمل علام
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كشف الدكتور شرفى عبد القادر أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بالسودان، إن هناك فطريات تصيب الأنف والجيوب الأنفية، موضحا إن هناك حالات معقدة، ونادرة الحدوث ،ولكنها موجودة بالمنطقة العربية لأنها تتواجد بكثرة فى المناطق الحارة مثل السودان وبعض الدول العربية حيث تكثر مهيجات الأنف.

وقال فى تصريح خاص لـــ "اليوم السابع"، أنه كان من قبل يتم علاجها بعمليات تقليدية بفتح الأنف أما حاليا فتجرى من داخل الأنف بالمناظر، وبدون فتح جراحى، ويتم علاجها بالمناظير نهائيا، موضحا إن هذه الفطريات تمثل 20 % من لحميات الأنف، مشيرا الى أن الحالات التى يتم تشخيصها حالات نادرة جدا.

وأوضح إن فطريات الأنف تؤثر على العين، وتسبب جحوظ العين، وحدوث التهابات بها قد تتطور و تسبب العمى، كما قد تصيب قاع الجمجمة وتسبب الالتهاب السحائى، وتصيب خلايا المخ مما يؤدى للوفاة، ويتم تشخيصها بالأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسى على الأنف والجيوب الأنفية.


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فطريات الانف

لحمية الانف

الاصابة باللحمية

فطريات الانف تؤثر على العين

فطريات الانف تؤثر على المخ




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