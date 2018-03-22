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"احتلال عفرين" يخيم على احتفالات النوروز فى سوريا

الخميس، 22 مارس 2018 06:00 ص
"احتلال عفرين" يخيم على احتفالات النوروز فى سوريا مدينة عفرين السورية- أرشيفية





وكالات الأنباء
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جعل الأكراد احتفالاتهم بعيد النوروز، الأربعاء، مناسبة تجمع فيها الآلاف فى مدينة القامشلى شمال شرقى سوريا، تضامنا مع مدينة عفرين التى سيطرت عليها القوات التركية.

واحتشد الآف الأكراد مرتدين ثيابهم التقليدية وأشعلوا النيران فى وسط مدينة القامشلي، رافعين لافتات وصور تربط بين العيد ومدينة عفرين، جاء فى بعضها "مقاومة عفرين ستصبح نوروز الشعوب" و"بروح نوروز سنرفع وتيرة المقاومة وسننتصر فى عفرين".

وشهد التجمع تعليق صور لعناصر من وحدات حماية الشعب الكردية قتلوا خلال المعارك، التى دامت نحو شهرين فى منطقة عفرين، التى تُعد واحدة من الأقاليم الثلاثة، التى أعلن منها الأكراد إدارتهم الذاتية قبل سنوات، فى شمال شرق سوريا. حسبما ذكرت "سكاى نيوز عربية".

واحتلت القوات التركية وفصائل موالية لها، الأحد، مدينة عفرين، مركز الإقليم، بعد انسحاب المقاتلين الأكراد منها "لحمايتها من القصف" وفق ما قال مسؤولون.

وتوعد الأكراد الذين انتشروا فى محيط المدينة ومناطق محاذية، بـ"ضرب" القوات التركية حتى "تحرير" كامل المنطقة.


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