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احتفال كبير لتكريم الأمهات بالمعادى الجديدة.. وعلاء حافظ: مديرية الشباب بالقاهرة تدعمنا بقوة

الخميس، 22 مارس 2018 02:46 ص
احتفال كبير لتكريم الأمهات بالمعادى الجديدة.. وعلاء حافظ: مديرية الشباب بالقاهرة تدعمنا بقوة علاء محمد حافظ





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قال علاء محمد حافظ غالى رئيس مجلس إدارة مركز شباب المعادى الجديدة، أن مديرية الشباب والرياضة فى القاهرة لا تألوا جهدا فى دعم وتطوير مراكز الشباب، مضيفا: محمد سويلم وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير مديرية القاهرة يدعم مراكز الشباب بكل قوة ويوفر كافة الإمكانيات لتطويرها وهى الاستراتيجية التى تتخذها وزارة الشباب فى عهد المهندس خالد عبد العزيز والذى وفر دعما كبيرا لتصبح مراكز الشباب فى صورة نموذجية والدليل على ذلك ما وصل إليه مركز شباب الجزيرة وعدد كبير من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

 

وأضاف علاء محمد حافظ، أن مركز شباب المعادى الجديدة يشهد طفرة رياضية وإنشائية ليصبح مركزا نموذجيا، مشيرا إلى أن الإنشاءات شملت تطوير حمام السباحة بالمركز وإنشاء جيمانيزيوم على أعلى مستوى وصالة ألعاب رياضية مجهزة بأحدث المعدات، وتطوير ملاعب كرة القدم وإنشاء ملاعب جديدة ومكتبة مجهزة بالمركز لخدمة النشاط الثقافى.

 

وعلى جانب أخر يشهد مركز شباب المعادى الجديدة، حفلا كبيرا اليوم الخميس لتكريم الأمهات فى عيدهم ردا للجميل، حيث سيتم تكريم مئات الأمهات فى حفل كبير يحضره قيادات رياضية وسياسية وشخصيات عامة.

 

 


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