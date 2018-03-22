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اتهام 10 جزائريين فى إسبانيا باعتداءات جنسية على قاصرات

الخميس، 22 مارس 2018 06:23 م
اتهام 10 جزائريين فى إسبانيا باعتداءات جنسية على قاصرات قوات الشرطة الإسبانية





مدريد (أ ف ب)
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اعتقل 10 جزائريين هذا الأسبوع فى اليكانتى شرق إسبانيا وأحيلوا الخميس على القضاء، للاشتباه فى أنهم اعتدوا جنسيا على 3 قاصرات، تعرضت إحداهن للضرب وإساءة المعاملة طوال 24 ساعة، كما أعلنت الشرطة.

وقدم المشتبه بهم وبينهم قاصران الخميس، إلى قاضى تحقيق فى اليكانتى، كما أوضحت متحدثة باسم الشرطة.

وقال بيان للشرطة إن هؤلاء الرجال "قدموا مخدرات ومالا" إلى ضحاياهم اللواتى تتفاوت أعمارهن بين 14 و15 و17 عاما، لاجتذابهن إلى شقة تم فيها الاعتداء عليهن.

وأضاف البيان أن المراهقات الثلاث هربن من مدرسة داخلية للمراهقات اللواتى يواجهن صعوبات، وأوضح أن "إحداهن قد احتجزت طوال 24 ساعة اعتدى خلالها عليها أعضاء المجموعة وأفرطوا فى استغلالها جنسيا بطريقة متكررة".

وتمكنت الشرطة من التعرف إلى اثنتين من الضحايا لكنها ما زالت تبحث ظهر الخميس عن الثالثة التى تبلغ السابعة عشرة من عمرها.

 


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