اتفاق وقف إطلاق النار فى الغوطة بسوريا يدخل حيز التنفيذ منتصف الليل







كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "extra news"، فى خبر عاجل لها، عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش السورى والمعارضة المسلحة بالغوطة حيز التنفيذ منتصف الليل.