اتفاق مصرى إثيوبى لتوريد اللحوم لمصر بقيمة 80 مليون دولار لمدة عامين







كتب - أحمد جمعة

فى إطار تعزيز أواصر التعاون التجارى بين مصر وإثيوبيا، ورغبة من رجال الأعمال لدى البلدين فى إضفاء الطابع التعاونى بين البلدين وتفعيل العلاقات على المستويين التجارى والاقتصادى، تشهد العاصمة الإثيوبية - أديس أبابا، اليوم الخميس، قيام شركتى "الفوز تريدينج" عن الجانب الإثيوبى و"ترست جروب" عن الجانب المصرى بالتوقيع على عقود تصدير اللحوم الإثيوبية إلى مصر، فى إطار صفقة كبرى تبلغ قيمتها حوالى 80 مليون دولار بواقع تصدير أربعة آلاف رأس من العجول وألفى جمل شهريًا ولمدة سنتين.

وقال القائم بأعمال المكتب الإعلامى فى سفارة مصر بأديس ابابا، خالد عفيفى، أن مراسم التوقيع على العقود شهدت حضور وزير الزراعة الإثيوبى، وبحضور السفير أبو بكر حفنى محمود سفير مصر بأديس أبابا، والذى رحب من جانبه بهذا التحرك من قبل رجال الأعمال لدى البلدين، موضحًا أن هذه الصفقة تأتى اتساقًا مع أعمال اللجنة العليا المشتركة الأولى التى عقدت بالقاهرة على مستوى القمة فى يناير الماضى، والتى عقد خلالها اجتماع موسع ضم رئيس الوزراء الإثيوبى وعدد كبير من رجال الأعمال، حيث تم الاتفاق على أهمية تعزيز أطر التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين.

وعلى صعيد متصل، استقبل السفير أبو بكر حفنى محمود سفير مصر بأديس أبابا "أحمد أبو خضره" رئيس مجلس إدارة شركة ترست جروب- الطرف المصرى فى الصفقة- حيث تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول كيفية تعزيز سبل التعاون التجارى، بما يصب فى صالح كافة الأطراف.

كما أشاد السفير المصرى بتحركات رجال الأعمال المصريين ورغبتهم الحقيقية فى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مؤكدًا على استعداده الكامل فى المساعدة على إزالة أية عقبات قد تقف حائلًا أمام رجال الأعمال والمستثمرين المصريين فى إثيوبيا، مشيرًا إلى تطلعه إلى تنفيذ مخرجات اجتماع رئيس الوزراء الإثيوبى مع عدد من رجال الأعمال على هامش القمة المشتركة فى يناير 2018، والتى دعا خلال رئيس الوزراء الإثيوبى إلى ضرورة عقد اجتماع لمجلس رجال الأعمال المصرى الإثيوبى خلال العام الجارى فى إثيوبيا.