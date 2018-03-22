اتفاق فى الكونجرس الأمريكى لتمويل الدولة الفيدرالية







أ ف ب

أعلن الزعماء الديموقراطيون والجمهوريون فى الكونجرس الأمريكى، الأربعاء، من اتفاق لتمويل الدولة الفيدرالية حتى نهاية العام المالى 2018.

ونشر المفاوضون الجمهوريون نص الاتفاق الذى تم التفاوض بشأنه على مدى أسابيع والذى من المفترض أن يرفع الانفاق العسكرى إلى 700 مليار دولار وبقية النفقات الجارية المتبقية إلى 591 مليار دولار، وذلك للسنة المالية التى تنتهى فى الثلاثين من سبتمبر المقبل.

ولا يزال هناك يومان فى الكونجرس، قبل منتصف ليل الجمعة، من أجل تبنى هذا النص وتجنب إغلاق المؤسسات.