اتحاد عمال مصر: سنبهر العالم بمشاركتنا فى انتخابات الرئاسة ونقول نعم للسيسي - صور

كتب مصطفى السيد - تصوير حسن محمد

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العامة بالبرلمان، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن عمال مصر يساندون ويؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، مضيفا: "نراهن على عمال مصر فى الانتخابات وأن الرئيس السيسى ينحاز لعمال مصر ولفقرائها ".

ووجه وهب الله، خلال كلمته بالمؤتمر الذى تنظمه النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والمنعقد باتحاد عمال مصر تحت عنوان " انزل شارك.. صوتك لبلدك"، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لتطويره للعشوائيات وإقامة مشروع الأسمرات، مشيرًا إلى أن 15 مليون عامل غير مأمن عليهم ويفكر الرئيس فيهم لذلك تم تدشين شهادات أمان والتأمين على العمالة الموسيمية .

وتابع الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر: "فى الانتخابات الرئاسية المقبلة سنبهر العالم ونقول نعم للرئيس عبد الفتاح السيسى".

ويشارك بالمؤتمر عدد من الكاتب الصحفيين، والنائب جبالى المرغى النائب مصطفى بكرى، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والنائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان وأحمد أبو الفتوح الأمين العام للنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، عبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، مجدى سعد رئيس مجلس إدارة دار الهلال .