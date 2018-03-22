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"اتحاد الصناعات": اتفاقية التجارة الحرة تعزز فتح أسواق مصرية فى أفريقيا

الخميس، 22 مارس 2018 08:00 ص
"اتحاد الصناعات": اتفاقية التجارة الحرة تعزز فتح أسواق مصرية فى أفريقيا محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد





كتبت دانه الحديدى
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أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، أن توقيع مصر على اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، يساهم بشكل كبير فى زيادة التواجد المصرى بتلك الدول، وفتح أسواق جديدة الصادرات المصرية.

وأضاف البهى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يجب الإسراع فى تفعيل بنود الاتفاقية لتحقيق الاستفادة القصوى منها، موضحا أن مصر لديها إرث تاريخى بالدول الأفريقية منذ ستينيات القرن الماضى، يعزز من تواجدها الصناعى والتجارى هناك.

ودعا عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى ضرورة  إعادة تفعيل دول شركة النصر للاستيراد والتصدير، والتى كان لها دور هام فى تعزيز التواجد المصرى التجارى والصناعة بالدول الإفريقية، خاصة مع وجود مقرات للشركة بعدد من الدول.

وأشار البهى إلى أن المصدرين المصريين يجب عليهم تعزيز تواجدهم، تحديدا بدول شرق افريقيا، والتى تعتبر أسواق واعدة وتشهد نسب نمو متسارعة، موضحا أن تلك الدول تشهد منافسة كبيرة من المصدرين الصينيين والأتراك للاستحواذ عليها.


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