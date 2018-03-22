ائتلاف دعم مصر ينظم مؤتمرا جماهيريا بدمياط لدعم الرئيس لفترة ثانية







دمياط عبده عبد البارى

نظم ائتلاف دعم مصر بدمياط مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة لرئاسية جديدة بمدينة الروضة بمحافظة دمياط، وذلك بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب وذلك من اجل تحفيز المواطنين على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 و28 مارس الجارى.

وقال محمد الزينى: عضو مجلس النواب ومنسق الائتلاف بدمياط "جئنا اليوم لتقديم الشكر لكم علي ماقدمتوه من شهداء على مر العصور من أجل الوطن لمعرفتكم بأن حب الوطن أكبر من أى شىء، لذا جئنا اليوم لنوصل رسالة للعالم كله بأننا موجودين وأصواتنا سنحافظ عليها، لكونها جزء من كرامتنا وحياتنا ووطنيتنا فالصوت شرف المواطن وكرامته لذا فهو أمانة فى عرف المواطن".

وناشد الزينى، جموع الشعب المصرى بالنزول لصناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذ كلمته المهمة حينما قال: "طول ما إحنا إيد واحدة لا يمكن مصر تقع أبدا".

وتابع الزينى: "من سيدلى بصوته لن يقدمه لعبد الفتاح السيسى ولكن سيقدمه لمصر، ولكى تصل رسالة للعالم كله، فلا بد وأن نثبت للعالم كله بأننا دولة قوية فمصر بلدنا، ولازم نحميها ونحافظ عليها ونقف أمام الأعداء فى الداخل والخارج".