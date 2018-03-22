إنقاذ 13 سائحا علقوا وسط الثلوج فى طوكيو







أ ش أ

أنقذت السلطات اليابانية 13 سائحا احتجزوا ليلا جراء الثلوج وسط ممر جبلى سياحى بالعاصمة طوكيو.

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية عن الشرطة اليوم الخميس أنه تم نقل سبعة أشخاص جوا، ونقل بعضهم إلى المستشفى إثر إصابات طفيفة ألمت بهم، فيما رافقت قوات الإنقاذ بقية المجموعة سيرا.



وأضافت الشبكة أن السياح علقوا بعدما ضربت موجة من الثلوج غير متوقعة طوكيو أمس الأربعاء.