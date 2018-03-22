إنقاذ 13 سائحا علقوا وسط الثلوج فى طوكيو

إنقاذ 13 سائحا علقوا وسط الثلوج فى طوكيوالخميس، 22 مارس 2018 11:15 ص
ثلوج
أ ش أ
إضافة تعليق
أنقذت السلطات اليابانية 13 سائحا احتجزوا ليلا جراء الثلوج وسط ممر جبلى سياحى بالعاصمة طوكيو.
ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية عن الشرطة اليوم الخميس أنه تم نقل سبعة أشخاص جوا، ونقل بعضهم إلى المستشفى إثر إصابات طفيفة ألمت بهم، فيما رافقت قوات الإنقاذ بقية المجموعة سيرا.
وأضافت الشبكة أن السياح علقوا بعدما ضربت موجة من الثلوج غير متوقعة طوكيو أمس الأربعاء.
إضافة تعليق
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح
غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة