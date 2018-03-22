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الخميس، 22 مارس 2018 01:58 م
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إنطلاق القوافل التعليمية المجانية للإعدادية والثانوية العامة فى مشتول السوق ومنيا القمح

الخميس، 22 مارس 2018 01:11 م
إنطلاق القوافل التعليمية المجانية للإعدادية والثانوية العامة فى مشتول السوق ومنيا القمح جانب من القافلة التعليمية بمشتول السوق





الشرقية - إيمان مهنى
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أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، تنظيم قوافل تعليمية مجانية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة، بشعبتيها "أدبى- علمى" بإدارتى مشتول السوق ومنيا القمح، وذلك يومى 23،22 مارس 2018، فى إطار التعاون بين مديرية الشباب والرياضية ومديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ على أهمية تنظيم القوافل التعليمية ودورها فى الحد من الدروس الخصوصية و رفع العبء عن كاهل المواطنين و الطلاب وتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب مشيداً بحرص الطلاب على المشاركة بالقوافل و الإستفادة من خبرات المعلمين المتميزين المشاركين..

وأضاف وائل الألفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، فى بيان له، أنه فى إطار بروتكول التعاون بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم، تم تنظيم القافلة التعليمية المجانية بمدرسة عزيز أباظة الإعدادية بمركز منيا القمح، ومدرستى صلاح الدين الثانوية بنين، ومدرسة السيدة عائشة الإعدادية المشتركة بمركز مشتول السوق لطلاب وطالبات الشهادتين الإعدادية والثانوية، مشيراً إلى أن برامج القوافل التعليمية تهدف إلى تدريب طلاب الشهادات العامة على المناهج الدراسية، وأساليب الامتحانات بحضور ومشاركة نخبة من المعلمين المتميزين.

فواقل تعليمية فى منيا القمح
فواقل تعليمية فى منيا القمح

 

جانب من القافلة التعليمية
جانب من القافلة التعليمية

 

مجموعات تقوية
مجموعات تقوية

 


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