إقبال متوسط فى انتخابات نقابة أطباء الأسنان (صور)







كتبت ــ آية دعبس - تصوير ـ خالد كامل

شهدت لجان انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، إقبالا متوسطا من قبل أعضاء النقابة، للمشاركة بعمليات التصويت.

قال الدكتور إيهاب هيكل، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، لـ"اليوم السابع"، إنه من المتوقع زيادة نسبة المشاركة فى نهاية اليوم، نظرا لأنه يوم عمل رسمى، مشيرا إلى أن الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة أصدرت منشورا لتقديم تسهيلات للأعضاء على مستوى الجمهورية للمشاركة بالانتخابات، مع مراعاة عدم الإخلال بنظام العمل فى العيادات بالمستشفيات.

وأشار وكيل نقابة الأسنان، إلى أنه من المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى الخامسة مساء.











































































































































