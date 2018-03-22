إقبال على انتخابات عضوية مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بجامعات مصر







المنوفية - محمود شاكر

قال جلال فودة مدير عام الشئون القانونية بالجامعة وعضو لجنة الإشراف على انتخابات جامعة المنوفية، لعضوية مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بجامعات مصر، إن الإقبال على التصويت اليوم كثيف وخاصة من العاملين بإدارة الجامعة والمستشفى الجامعة، وكل كلية من كليات الجامعة لها مندوب موجود باللجنة ومعه كشف بأسماء العاملين بكليته.

وأشار فودة فى بيان له اليوم، أن لجنة الإشراف على الانتخابات تتكون من عاطف يونس الأمين المساعد للجامعة والدكتور رضا محمود العبد مدرس القانون المدنى بكلية الحقوق، ويوسف الشريف ممثل رابطة العاملين بالجامعة، والسيد عبد الحليم ممثل اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة.