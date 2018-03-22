إقبال جماهيرى كبير على مؤتمر "انزل شارك مصر الأهم" لدعم السيسي بكفر الزيات

كتب - محمد عبد العظيم - محمد طارق

توافد منذ قليل، عدد كبير من المواطنين بمركز شباب مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، للمشاركة فى مؤتمر "انزل شارك مصر الأهم" للحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها 26 و27 و28 مارس الجارى.

وينظم المؤتمر الاتحاد العام للجمعيات التعاونية، وذلك بحضور الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، وطلعت عبد القوى البرلمانى السابق، ولفيف من أهالى مركز ومدينة كفر الزيات، وذلك لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات.