إصابة 30 شخصا جراء انبعاث غاز سام من بركان بإندونيسيا







رويترز

نفث بركان فى إندونيسيا سحبا كثيفة من غاز كبريتى مما أدى إلى نقل 30 شخصا إلى مستشفى ودفع السلطات لإغلاق موقع سياحى وتعدينى شهير.

وقال سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث "بسبب هذه الواقعة، لا يسمح للناس السياح وعمال التعدين بالاقتراب من فوهة البركان لحين إشعار آخر"، وأضاف أن العديد من السكان عانوا من القئ وصعوبة التنفس، وتابع أنه ليس هناك زيادة فى النشاط الزلزالى.

والفوهة مزار شهير للسياح وعمال المناجم الذين يحفرون لاستخراج الكبريت الأصفر الذى يباع لاستخدامه فى كل شئ من مستحضرات التجميل إلى أعواد الثقاب، وعادة ما ينفث البركان كميات صغيرة من الغازات السامة مما يسمح بإبقاء الموقع مفتوحا.

وتقول السلطات إن نحو خمسة ملايين من سكان إندونيسيا البالغ عددهم 250 مليون نسمة يقيمون ويعملون قرب براكين فيما يرجع بدرجة كبيرة إلى خصوبة التربة فى هذه المناطق.