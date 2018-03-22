إصابة 20 شخصا فى حادث تصادم بطريق بلبيس- العاشر







الشرقية - فتحية الديب

أصيب 20 شخصا بكدمات وسحجات، في حادث تصادم وقع بالطريق العام" بلبيس- العاشر من رمضان" وتم نقل المصابين لمستشفي بلبيس العام ، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق بلبيس – العاشر، أمام مصر النور، بين سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 20 شخصا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس العام.