إصابة 20 شخصا فى حادث تصادم بطريق بلبيس- العاشر

تصادم - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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أصيب 20 شخصا بكدمات وسحجات، في حادث تصادم وقع بالطريق العام" بلبيس- العاشر من رمضان" وتم نقل المصابين لمستشفي بلبيس العام ، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق بلبيس – العاشر، أمام مصر النور، بين سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 20 شخصا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس العام.
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