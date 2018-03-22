إصابة 16 شخصا فى انقلاب سيارة بطريق العين السخنة بالسويس

إصابة 16 شخصا فى انقلاب سيارة بطريق العين السخنة بالسويسالخميس، 22 مارس 2018 04:42 م
إسعاف - أرشيفية
السويس - سيد نون
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أصيب 16 شخصا فى انقلاب سيارة نصف نقل بطريق العين السخنة بالسويس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي.
كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بتعرض سيارة نصف نقل للانقلاب بالكيلو 50 بطريق العين السخنة بالسويس.
وقال مصدر أمنى، إن المصابين يعملون بالعين السخنة، وكانوا متواجدين بصندوق السيارة النصف نقل، مضيفا أن المصابين يتم علاجهم بمستشفى التأمين الصحى بالسويس.
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