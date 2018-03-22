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الخميس، 22 مارس 2018 04:57 م
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إصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين بطريق 10 المطار بالبحيرة

الخميس، 22 مارس 2018 04:07 م
إصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين بطريق 10 المطار بالبحيرة تصادم - أرشيفية





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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أصيب قبل قليل 13 شخصا فى حادث تصادم بطريق 10 المطار فى مركز بدر بمحافظة البحيرة .
 
تبلغ لمركز شرطة بحادث تصادم سيارتين ميكروباص ونصف نقل بمنطقة أول طريق 10 المطار بدائرة المركز.
 
تبين بعد الانتقال والفحص، تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نصف نقل تابعة لمنافذ بيع القوات المسلحة بمنطقة أول طريق 10 المطار بدائرة ، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بينهم 3 موظفين.
 
تم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وجارٍ تحرير المحضر اللأزم والعرض على النيابة.
 
 

 


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