video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 10:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة عامل بحادث مرورى بأشمون فى المنوفية

الخميس، 22 مارس 2018 10:09 ص
إصابة عامل بحادث مرورى بأشمون فى المنوفية حادث دراجة نارية - صورة أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

أصيب عامل بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث مرورى بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية. 

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "ص . إ . ع" 52 سنه عامل، مصابا بجرح بفروه الرأس ونزيف بالأذن اليسرى وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى.

 

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقه "بكرى" 58 سنه عامل، قرر أنه حال قيادة شقيقه لدراجته النارية متوجها لعمله بمدينة أشمون اختل توازنه لمعاناته من مرض السكر فسقط أرضا وحدثت إصابته، تم التحفظ على الدراجة. تحرر عن الواقعة المحضر رقم 11351 جنح مركز أشمون لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عطل فى أسانسير معهد الكبد بالمنوفية.. وعميد المعهد: "سنحاسب المقصر"

اخبار مصر

اشمون

حادث مرورى

المنوفية

دراجة نارية




لا تفوتك
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

س و ج.. كل ما تريد أن تعرفه عن اتفاقية التجارة الحرة

س و ج.. كل ما تريد أن تعرفه عن اتفاقية التجارة الحرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة