إصابة عامل بحادث مرورى بأشمون فى المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

أصيب عامل بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث مرورى بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "ص . إ . ع" 52 سنه عامل، مصابا بجرح بفروه الرأس ونزيف بالأذن اليسرى وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى.

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقه "بكرى" 58 سنه عامل، قرر أنه حال قيادة شقيقه لدراجته النارية متوجها لعمله بمدينة أشمون اختل توازنه لمعاناته من مرض السكر فسقط أرضا وحدثت إصابته، تم التحفظ على الدراجة. تحرر عن الواقعة المحضر رقم 11351 جنح مركز أشمون لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة .