إزالة 480 حالة تعدى وتنفيذ 285 حكم قضائى وضبط 73 قضية تموين بالجيزة







كتب بهجت أبو ضيف

كثفت مديرية أمن الجيزة من حملاتها الأمنية، لإعادة الإنضباط للميادين والشوارع، وتطهير البؤر الإجرامية بأنحاء الماحفظة، وتمكن رجال المباحث خلال حملة أمنية من ضبط 5 اسلحة نارية الية وخرطوش، و29 قضية مخدرات، ضبط بها كمية من الأقراص المخدرة والهيروين والبانجو، والاستروكس المخدر.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 285 حكم قضائى، وتحرير 73 قضية تموينية ضٌبط خلالها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، وأطنان من الدقيق المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى تنفيذ 8 قرارات إزالة تعديات على أراضى الدولة، ونهر النيل، وشقق الأوقاف، وإزالة 480 حالة تعدى وإشغال طريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.