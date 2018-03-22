إدارة كفر صقر الأزهرية بالشرقية تكرم الأمهات المثاليات احتفالا بعيد الأم







الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظم معهد عبد الوهاب حسن الأزهرى النموذجى الإبتدائى بكفر صقر بالشرقية إحتفالية بمناسبة عيد الأم بحضور الشيخ السيد أحمد موسى مدير إدارة كفر صقر الازهرية .

وقال مدير الإدارة الأزهرية بكفر صقر ، أن الأم لها فضل كبير ولا يدخل الجنة عاق لوالديه ، وحث التلاميذ أن يحافظوا على الآداب العامة ومعاملة الآباء وخاصة الأم بكل وقار وأدب وأن الازهر الشريف يعلم أبناءه حفظة كتاب الله كيف تكون الأخلاق.

وأضاف الشيخ ممدوح حامد حمودة شيخ المعهد ، أن إدارة المعهد تحرص على غرس حب الوالدين فى قلوب التلاميذ منذ صغرهم والحفاظ على آداب الإسلام التحلي بالسماحة ودماثة الخلق وذلك بالمتابعة المستمرة لاداء المعلمين بالمعهد ومتابعة سلوك الأبناء والحفاظ على المناسبات التى تهذب النفوس ومنها عيد الام وتم تكريم زوجة الرائد الشهيد محمد حسن عليوة ابن كفر صقر .

ونفذ التلاميذ فقرة استعراضية لأغنية تسلم الايادى أشرف عليها عادل عبدالمنعم اسماعيل معلم التربية الرياضية بالمعهد وتم عرض فقرة خاصة بالتنورة وفاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية قدمها الشيخ محمد اسماعيل معلم قرآن كريم بالمعهد.











