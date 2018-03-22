video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إخلاء سبيل 8 متهمين بقضية تنظيم داعش الإرهابى واستهداف الكنائس

الخميس، 22 مارس 2018 04:19 م
إخلاء سبيل 8 متهمين بقضية تنظيم داعش الإرهابى واستهداف الكنائس نيابة أمن الدولة





كتبت أمنية الموجى
إضافة تعليق

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، بإخلاء سبيل 8 متهمين، واستبعادهم من  قرار الاتهام بتشكيل جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي" وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم داعش بسوريا وليبيا.

 

والمخلى سبيلهم بالقضية رقم 465 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، والتى تمت إحالتها لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، كلا من إيهاب نبيل مكي ، ومحمد علي سالم الصغير، ومحمد أبو سريع سيد محمد، وعبد الرحمن جمعة سلقامي، ومحمود كمال محمود المغربي، وعبد المقصود إسماعيل محمد، وسامح نصر شعبان، وخالد نصر شعبان.

ويواجه المتهمون المحبوسون في القضية ، جرائم تأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم (داعش) القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة، بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وباشرت أمن الدلة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الين، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، والذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابي وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتي سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النائب العام الليبى يوافق على طلب مصر باستعادة رفات شهداء مذبحة سرت الـ21.. الصديق الصور: سلمنا القاهرة عينات تحليل الحامض النووى للأقباط المصريين.. ويؤكد: "مصفاة الزاوية" أكبر منفذ لتهريب المحروقات النفطية

النائب العام يطالب بسرعة إرسال التقارير الطبية الخاصة بمقتل مريم عبد السلام

النائب العام يحيل 30إرهابيا لمحكمة أمن الدولة طوارىء لاتهامهم باستهداف كنائس

بيان للإسكان: بلاغ للنائب العام ضد سهل الدمراوى لتشهيره بالوزارة

أخبار الحوادث

محكمة الجنايات

نيابة أمن الدولة

تنظيم داعس الارهابي

إخلاء سبيل 8 متهمين




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة